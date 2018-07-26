Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Sağlık turizminde hedef 10 milyar dolar

Sağlık inde hedef 10 milyar dolar

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Sağlık turizminde hedef 10 milyar dolar
TÜRKIYE Seyahat Acentaları Birligi (TÜRSAB) ve Türkiye Saglık i Dernekleri Federasyonu (TURSAF) arasında, Izmir'de bir otelde, Saglık Turizmi Protokolü imzalandı. Baglıkaya, imza töreninde, protokolle saglık ve tedavi amaçlı seyahat eden turist sayısının artırılmasının hedeflendigini söyledi. Turizm sektörünün Türkiye ekonomisine 2017'de 21 milyar doların üzerinde katkı sagladıgını belirten Baglıkaya, sektörün, Türkiye'nin cari açıgını kapatacak potansiyele sahip oldugunu vurguladı. TÜRSAB Baskanı Firuz Baglıkaya, "Amacımız 2023 vizyonu çerçevesinde saglık turizmi kapsamında ülkemize gelen turist sayısını 2 milyona çıkarmak, termal saglık turizminden elde edilen geliri 10 milyar dolara ulastırmaktır" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık turizminde hedef 10 milyar dolar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN