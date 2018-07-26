Sağlık turizminde hedef 10 milyar dolar

TÜRKIYE
Seyahat Acentaları Birligi (TÜRSAB) ve Türkiye Saglık Turizm
i Dernekleri Federasyonu (TURSAF) arasında, Izmir'de bir otelde, Saglık Turizmi Protokolü imzalandı. Baglıkaya, imza töreninde, protokolle saglık ve tedavi amaçlı seyahat eden turist sayısının artırılmasının hedeflendigini söyledi. Turizm sektörünün Türkiye ekonomisine 2017'de 21 milyar doların üzerinde katkı sagladıgını belirten Baglıkaya, sektörün, Türkiye'nin cari açıgını kapatacak potansiyele sahip oldugunu vurguladı. TÜRSAB Baskanı Firuz Baglıkaya, "Amacımız 2023 vizyonu çerçevesinde saglık turizmi kapsamında ülkemize gelen turist sayısını 2 milyona çıkarmak, termal saglık turizminden elde edilen geliri 10 milyar dolara ulastırmaktır" dedi.