Simeco, kaliteden ödün vermeyecek

SIMECO
Isı Ekipmanları ve Kalıp, Türkiye Kalite Derneği'nin başlattığı (KALDER) Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesini imzalayarak, kalite yolculuğunda önemli bir aşamayı geride bıraktı. Simeco Isı Ekipmanları ve Kalıp Genel Müdür Aydın Kuzaltı, Simeco Isı Ekipmanları ve Kalıp'ın, KALDER'in Türkiye çapında başlattığı kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimsediğini ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlara örnek olacak bir çalışma yürüteceklerini dile getirdi. Kalitenin sürekli bir yolculuk olduğuna dikkat çeken KalDer İzmir
Şube Başkanı Dr. Muhsin Çömden ise, "Başarılı bir sistem olarak Avrupa Kalite Yönetim Modeli'nin yayılımını sağlamak için çalışıyoruz" diye konuştu.