Su altında suç aydınlatıyorlar

İZMIR
, Manisa
ve Uşak
'ta su altı arama ve kurtarma operasyonları gerçekleştiren İzmir
Deniz Liman Şube Müdürlüğü kurbağa adamları, suya atılan suç unsurları, boğulma vakaları, kayıplar, deniz kazaları gibi su altında her türlü suçun önlemesine ve aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıyor. Görevleri sadece su altında insan kurtarmak, doğal afetlerde arama yapmak olmayan ekipler, deniz dibinde olay yeri incelemesi de yapıyor. Bir olayın ardından, denize veya göle atılması muhtemel suç unsurlarını araştıran ekipler, birçok olayın da aydınlatılmasını sağlıyor. Gelen ihbarlar doğrultusunda dalış yapan kurbağa adamlar, polis üniformasından çok dalgıç kıyafeti giyiyor.10 kişilik bir ekiple İzmir, Manisa ve Uşak illeri sınırları içerisinde görev yaptıklarını belirten Deniz Liman Şube Müdürü Alper Tuğbay, "Tecrübeli bir ekiple çalışıyoruz. Her türlü su ortamında çalışıyoruz" dedi.