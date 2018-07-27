100 milyon turisti ülkemizde ağırlarız

Turizm sektörü temsilcileri olarak 2023 yılında 100 milyon turist ve 100 milyar dolar hedefini belirlediklerini söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB
) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya
, ülkedeki turizm potansiyelinin bu hedefe uygun olduğunu belirtti. 2016 yılında 22 milyon turist sayısından bu yıl 40 milyon turiste çıkıldığını ifade eden Bağlıkaya, belirlenen hedefin çok uzak olmadığına dikkat çekerek, "Bana herhangi bir ülke gösterebilir misiniz, bu kadar badire atlatsın ve hemen ardından bu kadar turisti ağırlayıp, sektörü ayakta tutsun. Bazen turist gelir, ama sektör bitmiştir. Hükümetimiz topyekun bir hareketle çok yerinde kararlar aldı. 2016 ve 2017'de sektöre önemli destekler verildi. Hükümet sektörü ayakta tutmaya çalışırken sektör de boş durmadı, çalıştı. İki senede potansiyelini yüzde 50 arttıran bir ülke için hedefleri çok büyük demek yanlış olur. Çünkü biz 100 milyon turisti ağırlayabilecek kapasiteye sahibiz" diye konuştu.
İZMIR ÖNE ÇIKMALI
İzmir
'de spor turizminin gelişmesi için otellerin kamp yapılabilir nitelikte olması gerektiğini söyleyen Bağlıkaya, gerekli altyapı sağlandığında kentin en az Antalya
kadar öne çıkabileceğini savundu. Hem ürün çeşitliliği, hem de insan gücü açısından ülke potansiyelinin önemine dikkat çekti. Bir yıldan fazla bir süredir kapalı olan online rezervasyon portalı Booking. com ile ilgili bir değerlendirme yapan Bağlıkaya, "Abartacak bir durum yok. Bırakın da Türkiye'de Türklere Türk acenteler satış yapsın. Hem vergi verme. hem burda bizim acentelerle rekabet et, olmaz. Booking'in olmaması Türkiye'de turizmle ilgili negatif bir algı oluşturmasın. Bunun yanında bir sürü Türk portal bu hizmeti veriyor" dedi.