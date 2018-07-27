2017’de 10 bin 376 adet ölümlü kaza yaşandı

TÜRKIYE İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir
Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, ülkede 1 milyon nüfus başına düşen ölümlü yaralanmalı trafik kaza sayısının en yüksek olduğu il 4 bin 844 kaza ile Muğla
olurken, İzmir bir milyon nüfusta 2 bin 424 trafik kaza sayısı ile 81 il içinde 49. sırada yer aldı. İzmir'de 2017 yılında toplam 92 bin 298 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 81 bin 922 adedi maddi hasarlı, 10 bin 376 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası oldu. Ölümlü yaralanmalı trafik kaza sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 oranında azaldı. İzmir'de 2017'de gerçekleşen 10 bin 376 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 166 kişi kaza yerinde, 166 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra 30 gün içinde hayatını kaybetti.