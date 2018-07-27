AK Parti Gençlik Kolları Ankara’ya çıkarma yaptı

AK Parti İzmir
İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'ı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, kendilerini TBMM'deki makamında kabul eden Binali Yıldırım
'a, kendisi için Bergama'dan getirdikleri halıyı verdi. AK Parti İzmir
milletvekilleri ile İzmirli Tarım ve Orman Bakanı Bekir Bakdemirli'yi de ziyaret eden gençlik kolları yöneticileri, başarılar diledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrılarını dikkate aldıklarını belirten Eyyüp Kadir İnan, "Meclis başkanımızdan bu zamana kadar çok şey öğrendik. Vizyonumuzu ve çalışmalarımızı güçlendirmek adına sürekli İzmir milletvekillerimizle, genel başkan yardımcımızla, bakanımızla ve meclis başkanımızla daha çok bir araya geleceğiz" diye konuştu.
TEBRİKLERİ KABUL EDECEK
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bugün İzmir'e geliyor. Yıldırım, ilk olarak Maltepe Askeri Lisesi'ni ve Çiğli Ana Jet Üssü'nü ziyaret edecek ardından Kaya Termal Otel'de yeni görevi için tebrikleri kabul edecek. Yıldırım son olarak DEÜ'nün 36. kuruluş yıl dönümü törenine katılacak.