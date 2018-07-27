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Altay’da futbolcuların kontrolleri yapıldı

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Altay’da futbolcuların kontrolleri yapıldı
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da oyuncular ve teknik heyet sağlık kontrolünden geçti.Siyah-beyazlı ekipte oyuncuların sağlık durumlarının iyi olması kurmayların yüzünü güldürdü. 'de özel bir hastanede oyunculara efor testi, dahiliye, genel cerrahi, akciğer, kardiyoloji, ortopedi ve EKG kontrolleri yapıldı. Yapılan testlerde herhangi bir soruna raslanmazken, futbolcuların bugün Yo-Yo testinden geçeceği açıklandı. Erzurum ve Afyonkarahisar kampalarının ardındın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Altay, hafta sonu izin yapıp çalışmalarına pazartesi günü devam edecek. Teknik direktör Alper Avcı hedefledikleri form düzeyine yaklaştıklarını belirtti.
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Altay’da futbolcuların kontrolleri yapıldı
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