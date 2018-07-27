CHP’li başkanlar birbirine girdi

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri isterlerse görebilir" açıklamaları CHP
'de Genel Merkez ve muhalif kanatta yer alanlar arasındaki kavgayı alevlendirdi. Kurultay tartışmalarının sürdüğü partide, örgüt de ikiye bölündü. İzmir
'de geçmişte ilçe başkanlığı yapan kişiler de karşı karşıya geldi. CHP'nin eski Konak İlçe Başkanı Şakir Başak, imza toplayan partililerin, delegelere baskı yaptığını öne sürerken tam tersi yönündeki iddia, muhalif kanatta yer alan Bornova eski İlçe Başkanı Nevzat Kavalar'dan geldi.
YETERLI İMZA VARSA GETIRIN
Muhalif kanadın imzaların yeterli sayıya ulaştığı yönünde yaptığı açıklamaların yalnızcca algı yaratmaya yönelik olduğunu iddia eden genel merkez tarafındaki CHP'nin eski Konak İlçe Başkanı Şakir Başak, "Örgütün ruhsal durumu ile uğraşıyorlar. Bu işi oyuncağa döndürdüler. İmzan varsa açıklarsın. Bu kadar gündem yaratmanın, uzatmanın anlamı yok. Bunun toplum açısından da parti açısından da bir faydası yok. Söylenen sayıya göre kurultay delegesi 2 bine çıkıyor. Oysa delege sayımız bin 230. Bu kadar imza toplanmadı. Topladıysan getirirsin. 'Buyrun imzalar, kurultayı toplayın' dersin. Bu işi yapanları ben tanıyorum. 'Biz çok güçlüyüz. İmza vermeyenler, versin' mesajı yayıyorlar. Bir algı yürütüyorlar. Bu da doğru değil. Partiye ve örgüte zarar veriyor. Kaldı ki ülkenin gündemi de bu değil. Yapılanlar örgütü yıpratıyor. Muhalif kanat ülkenin gündemini meşgul ediyor. "İmza toplayanlar tarafından delegeye baskı yapıldığı yönünde söylentiler var. İzmir'de belediye başkanları var, etkili koltuklarda, güçlü koltuklarda oturan ağabeyler var. Onların da delegeye baskı yaptığı yönünde iddialar geliyor bize" diye konuştu.
BASKI YAPILIYOR IDDIASI
CHP Bornova eski İlçe Başkanı Nevzat Kavalar ise, Genel Merkez tarafından delegelere imza vermemeleri için baskı yapıldığını ileri sürdü. Kavalar, "Olağanüstü kurultaydan kaçınılmaz artık. İzmir'de bir tane bile imza çeken yok. Bunların hepsi Genel Merkez tarafından uyduruluyor. Hoş olmayan şeyler yapıyorlar. İnsanları arayarak 'İmza vermediyseniz vermeyin. İmza verdiyseniz geri çekin' diyorlar" dedi. Bu tür baskıların yapılmasının hoş olmadığını kaydeden Nevzat Kavalar, "Bizim degelemiz özgür iradesi ile haraket eder. Askerdeki gibi emir komuta zinciri ile hareket etmez. Gider özgür iradesi ile imzasını vermek isterse verir. Noterden imza veren arkadaşlar sadece kurultay toplanması için veriyor. Olağanüstü kurultayın toplanması için uğraşıyoruz. Daha sonra delege orada kime oy verirse versin. Toplumda ve halkta böyle bir istek var" dedi. Kavalar, İzmir'de şuana kadar 23 delegenin imza verdiğini de belirtti.