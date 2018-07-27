Dijital dönüşüm İzmir’de başlamalı

İZMIR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener
'in, bel fıtığı ameliyatı geçirdiği için katılamadığı temmuz ayı olağan meclis toplantısının açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler yaptı. Dijital ekonominin fırsatlarından yararlanılması gerektiğini belirten Kızılgüneşler, "İzmir
'in yetişmiş insan kaynağı, sahip olduğu çok uluslu şirketleri ve coğrafi konumu ile bilişim sektörü için çok iyi bir seçenek olduğunu savundu. Bu kapsamda, İYTE Kampüsü'nde kurulacak olan İzmir Teknoloji Üssü için start verildiğini açıklayan Kızılgüneşler, İzmir'de uluslararası sermayeli şirketlerin sayısının 2 bin 633'e yükseldiğini ifade etti.
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Öte yandan, Merkez Bankası Temmuz Ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı'ndan piyasaların beklentilerinin aksine faiz oranlarının yüzde 17.75'te sabit tutulması yönünde çıkan kararı değerlendiren İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, istikrar ve mali disiplin vurgusu yaptı.