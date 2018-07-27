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Manisa’dan Gençlik ve ’na ziyaret

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Manisa’dan Gençlik ve Spor Bakanı’na ziyaret
2. Lig ekiplerinden Manisaspor'un Başkanı Bülent Baygeldi, Ankara'da Gençlik ve Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ederek kendisine yeni görevinde başarı diledi. Ziyarete AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur da katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda Manisaspor'un mevcut mali durumu ele alınırken, Bakan Kasapoğlu'nun Manisa camiasına umut dolu mesajlar verdiği öğrenildi. Manisaspor'a imkanlar doğrultusunda her türlü desteği vereceklerinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Manisaspor'un yeniden özlenen günlerine döneceğine ve Manisalıların da takımlarını sahipsiz bırakmayacağına inanıyoruz" dedi.
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Manisa’dan Gençlik ve Spor Bakanı’na ziyaret
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