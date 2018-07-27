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Rektörden tarım ıçın örnek fabrıka önerısı

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Rektörden tarım ıçın örnek fabrıka önerısı
EGE Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile bir grup akademisyen, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Üniversite sanayi görüşmelerinde çok verimli toplantılar yaptıklarını ve ciddi geri dönüşler aldıklarını söyleyen Rektör Budak, "Üniversitemizin ve kentimizin potansiyelini biliyoruz. Bu potansiyeli ortaya çıkartmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sunumlar yapıyoruz ve bilgi birikimimizi toplumumuza aktarmak için neler yapabileceğimizi anlatıyoruz. Görüşmelerimiz somut adımlarla devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Ege Bölgesi Sanayi Odamız ve üniversitemiz işbirliğinde 'Model Fabrika' uygulamasını hayata geçirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu uygulamanın benzerini tarımda yapmak istiyoruz. Menemen Araştırma Uygulama ve Üretim Çiftliği'ni akıllı tarım uygulamalarının gerçekleştirileceği eğitim üssü haline getirebiliriz. Son teknolojiden yararlanarak borsamızın üyeleri, yatırımcılar ve çiftçilere yönelik eğitimler verilebiliriz" dedi. İTB Yönetim Kurulu Başkanı Kestelli ve üyelerde Rektör Budak'ın önerisine tam destek verdi.
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Rektörden tarım ıçın örnek fabrıka önerısı
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