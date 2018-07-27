Sözleşmeyi beğenmediler kendi işlerini kurdular

MAKINE mühendisi Aytekin Yelekçioğlu ve makine ustası Mehmet Gümülcine, 2003'te İzmir
'de metal geri dönüşüm makineleri üreten bir fabrikada çalışırken iş yeri sahibi personelle yeni bir sözleşme imzalamak istedi. Sözleşmeyi okuyan Yelekçioğlu ve Gümülcine'nin "Bu iş yerinden ayrıldıktan sonra bu işi yapmayacaksınız" şeklindeki madde dikkatlerini çekti. Maddenin sözleşmeden çıkartılmasını isteyen ikilinin bu talebi iş yeri sahibi tarafından reddedildi. Bunun üzerine istifa eden Yelekçioğlu ve Gümülcine, kendi işlerini kurmak için kolları sıvadı. İlk olarak Bornova 4. Sanayi Sitesi'nde 200 metrekarelik dükkanda 5 işçiyle işe başlayan girişimciler, geri dönüşüm, demir çelik, çimento, maden, kağıt, kimya, ambalaj, döküm, otomotiv ve gemicilik sektörüne yönelik makine ekipmanları üretmeye başladı. İklinin ayrıldığı iş yerinin en büyük rakibi haline gelen ve Türkiye'ye yıllık yaklaşık 6 milyon dolar döviz girdisi sağlayan firma, 37 ülkeye ihracat yaparak bu alanın liderlerinden olmayı başardı.