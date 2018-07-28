1800 yıllık freskli travertenler bulundu

DENIZLI'DE
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti'nde, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar ise bu yıl kiliseli peristilli ev ile pagan inancında tapınakların bulunduğu ancak Hıristiyanlığın yaygınlaşmasıyla Agora'ya çevrilen 35 bin metrekarelik "Kuzey Kutsal Agora"da devam ediyor. Bu yılki kazılarda, milattan sonra 494 yılında meydana gelen depremde yıkılan freskli (yaş duvar sıvası üzerine kireç suyunda eritilmiş madeni boyalarla resim yapma yöntemi) 1800 yıllık traverten bloklar bulundu. Antik döneme ait freskli mermer duvarın yıkıldığı şekliyle toprağın 7 metre altında korunmuş halde bulunması, arkeolog dünyasında heyecan yarattı. Özel yöntemle toprak altından çıkarıldıktan sonra itinayla ayağa kaldırılan
11 metre yüksekliğinde ve 265 metre uzunluğundaki traverten bloklar üzerinde, boyayla yapılan resimlerde zenginliği simgeleyen korint başlıklı sütunların olduğu panolar yer alıyor.