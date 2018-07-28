Ali Berk Torbalı’ya büyük gurur yaşattı

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Belediyesi Spor Okulları'nda keşfedilip yetiştirilen ve Atletizm Milli Takımı'na kadar yükselme başarısı gösteren Ali Berk Erol'un olimpiyat rüyası gerçek oldu. Yüksek atlama branşında yarışan Ali Berk, Macaristan'da yapılan U18 Yıldızlar Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4. olarak 11-17 Ekim tarihleri arasında Arjantin'de düzenlenecek olan 3. Gençlik Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı. Ali Berk Erol, Torbalı'dan ilk kez olimpiyat oyunlarına katılan sporcu olarak da tarihe geçti. Genç sporcu, Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyayı kıl payı kaçırdı. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Arjantin'deki olimpiyatlarda yarışacak Ali Berk'e başarılar diliyorum" dedi.