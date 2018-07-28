Aydın’ın çehresini değiştirecek proje

1996
yılında Aydın
'da dönemin belediye başkanı tarafından kurulan Aykonut Yapı Kooperatifi zaman içinde bir türlü başlayamayınca kentin kanayan yarası haline geldi. Aykonut arazisi, Ege Bölgesi'nin en büyük konut projesi ile çözüme kavuşuyor. Yavuzlar İnşaat Mylife markasını taşıyacak Mylife New Incity Aydın da yeni bir cazibe merkezi yaratacak. 500 milyon lira yatırım ile hayata geçecek projede yaklaşık bin 700 konut ve 120 cadde dükkan olacak. 2018 yılının son aylarında start alması planlanan proje 36 ayda bitirilecek. Proje bittiğinde bölgeye ciddi bir hareketlilik ve istihdam sağlayacak. Kentin ekonomiseni katkı sağlaması beklenen Mylife New Incity projesi, kentin ekonomisine de katkı sağlayacak. Mylife Incity bölgeye katma değer katacağını belirten Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yavuz, "Ege Bölgesi'nin en büyük ve en kapsamlı projesini inşa ediyor olmak büyük mutluluk veriyor. Şehrin dokusuna yakışmayan bir mezbeleliği Aydın'ın en prestijli projesi ile değiştireceğiz" diye konuştu.