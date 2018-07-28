Böyle hizmet olmaz olsun Urla Zeytinalanı’nda İZSU’nun ocak ayından bu yana yürüttüğü altyapı çalışmaları vatandaşı bezdirdi. Kazılan ve kapatılmayan yollar nedeniyle Zeytinalanı köstebek yuvasına döndü





ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Yolların bozuk olması nedeniyle çok sayıda araç sahibi aracının alt takımları zarar gördüğü için tamircinin yolunu tutmak zorunda kalırken çok sayıda vatandaşın da lastikleri çukurlar nedeniyle yarılarak kullanılamaz hale geldi. Kışın yağan yağmur nedeniyle çamur yazın da toz toprak nedeniyle kapı pencere açamaz duruma geldiklerini belirten semt sakinleri sorunun bir an önce çözülmesini isteyerek dayanacak güçlerinin kalmadığını söyledi. İZSU yetkililerinden sokakların bir an önce asfaltlanması açılan çukurların da kapatılması için yardım isteyen mahalle sakinleri yaşadıkları sıkıntının boyutlarının her geçen gün daha da arttığına dikkat çekti.



VATANDAŞ ISYAN EDIYOR

Zeytinalanı Mahalle Muhtarı Mustafa Aydın: İZSU, burada yağmur saya drenaj kanalı yaptı. Fakat yol gövdesi ile dökülen beton arasındaki kot farkı özellikle yoldan geçen araçların alt takımlarına zarar vermeye başladı. Maalesef 6 aydır bu sıkıntıyı çekiyoruz. Zeytinalanında alt takımı bozulmayan lastiği yarılmayan araç kalmadı. Üç-beş değil yüzlerce araçtan bahsediyoruz. Defalarca İZSU yetkilileriyle görüşmemize rağmen bugüne kadar bir sonuç alamadık. Şimdi de doğalgaz çalışması başladı. Her gün muhtarlığa onlarca şikayet geliyor. İnsanlara diyecek bir şey de bulamıyoruz.

Şahin Altuğ: Daha önceleri 30 lira gelen aylık su faturası, toz kalkmasın diye sürekli kapı önünü sulamaktan 300 lira gelmeye başladı. Yapacaklarsa yapsınlar bir an önce bu çukurları kapatsınlar.

Mustafa Demir: Kazıyorlar kazdıkları gibi doldurmasını maalesef bilmiyorlar. Artık bu çilenin sona ermesini istiyoruz.

Derviş Şanlı: Artık söyleyecek bir şey de bulamıyorum. 6 aydır kazılı olan yollarımızın bir an önce asfaltlanmasını bu çilenin sona erdirilmesini istiyoruz.

Yalçın Toprağım: Açtıkları çukurları düzgünce kapatmak yerine toprak dolduruyorlar. Kısa süre sonra o toprakta gidince çukurlar tekrar ortaya çıkıyor.

Emin Okuyucu: 2 defa da aracımın lastikleri yarıldığı için yenileri ile değiştirdim. Nereden baksan belediyenin mahallemizde yürüttüğü alt yapı çalışmalarının bana maliyeti 2 bin lirayı buldu. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU İzmir 'in birçok ilçesinde İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan, fakat bir türlü kapatılmayan çukurlar vatandaşları hayatlarından bezdirdi. Son olarak İZSU'nun Urla İlçesi'nde 5 mahallenin bulunduğu Zeytinalanı bölgesinde, geçtiğimiz ocak ayında başlattığı altyapı çalışmaları aradan geçen 7 aylık süreçte bir türlü tamamlanamadı. Durum böyle olunca yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı 5 mahalleden oluşan semt yaşanmaz hale geldi. İZSU'nun bir türlü bitmeyen altyapı çalışmalarına bir de İzmirgaz'ın yürüttüğü doğalgaz hattı çalışmaları eklenince yaşanan çile iki kat daha büyüdü.Yolların bozuk olması nedeniyle çok sayıda araç sahibi aracının alt takımları zarar gördüğü için tamircinin yolunu tutmak zorunda kalırken çok sayıda vatandaşın da lastikleri çukurlar nedeniyle yarılarak kullanılamaz hale geldi. Kışın yağan yağmur nedeniyle çamur yazın da toz toprak nedeniyle kapı pencere açamaz duruma geldiklerini belirten semt sakinleri sorunun bir an önce çözülmesini isteyerek dayanacak güçlerinin kalmadığını söyledi. İZSU yetkililerinden sokakların bir an önce asfaltlanması açılan çukurların da kapatılması için yardım isteyen mahalle sakinleri yaşadıkları sıkıntının boyutlarının her geçen gün daha da arttığına dikkat çekti.Zeytinalanı Mahalle Muhtarı Mustafa Aydın: İZSU, burada yağmur saya drenaj kanalı yaptı. Fakat yol gövdesi ile dökülen beton arasındaki kot farkı özellikle yoldan geçen araçların alt takımlarına zarar vermeye başladı. Maalesef 6 aydır bu sıkıntıyı çekiyoruz. Zeytinalanında alt takımı bozulmayan lastiği yarılmayan araç kalmadı. Üç-beş değil yüzlerce araçtan bahsediyoruz. Defalarca İZSU yetkilileriyle görüşmemize rağmen bugüne kadar bir sonuç alamadık. Şimdi de doğalgaz çalışması başladı. Her gün muhtarlığa onlarca şikayet geliyor. İnsanlara diyecek bir şey de bulamıyoruz.Daha önceleri 30 lira gelen aylık su faturası, toz kalkmasın diye sürekli kapı önünü sulamaktan 300 lira gelmeye başladı. Yapacaklarsa yapsınlar bir an önce bu çukurları kapatsınlar.Kazıyorlar kazdıkları gibi doldurmasını maalesef bilmiyorlar. Artık bu çilenin sona ermesini istiyoruz.Artık söyleyecek bir şey de bulamıyorum. 6 aydır kazılı olan yollarımızın bir an önce asfaltlanmasını bu çilenin sona erdirilmesini istiyoruz.Açtıkları çukurları düzgünce kapatmak yerine toprak dolduruyorlar. Kısa süre sonra o toprakta gidince çukurlar tekrar ortaya çıkıyor.2 defa da aracımın lastikleri yarıldığı için yenileri ile değiştirdim. Nereden baksan belediyenin mahallemizde yürüttüğü alt yapı çalışmalarının bana maliyeti 2 bin lirayı buldu.