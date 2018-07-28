Cinayetin nedeni köpek çıktı

BUGÜN NELER OLDU

geçtiğimiz gece Konak'ta Yavuz Selim Mahallesi Emirler Caddesi'nde meydana gelen olayda market işleten 32 yaşındaki Ahmet Sekitaş, sürekli havlayan köpek nedeniyle sokaklarında bulunan bir komşusuna tepki gösterdi. Evli 4 çocuk babası pazarcı 37 yaşındaki Hasip Kurşun kavgayı görünce hemen olay yerine geldi. Köpeği ve sahibini savunan Kaplan bu kez Sekitaş ile tartışmaya başladı. Köpek yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan Ahmet Sekitaş, Kurşun'u boğazından bıçakladı. Kurşun, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kurşun, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Mahallesinde çok sevilen bir kişi olan Kurşun'u ölüm haberini alan sevenleri zanlı Sekitaş'a ait bakkal dükkanını ve evi kundaklandı. Olayın ardından kaçan Ahmet Sekitaş suç aleti bıçakla birlikte Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.