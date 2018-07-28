‘Engellisin yapamazsın’ lafına inat dans ediyor

MANİSA'DA
yaşayan, sağ bacağının sol bacağından kısa olması nedeniyle protez kullanan 17 yaşındaki Samira Hüseyinova, bir internet sitesinde gördüğü 'Protezliler dans edemez' yorumundan sonra dansa olan tutkusu başladı. Samira'nın annesi Gül Hüseyinova, "Kızımın internette protezliler dans edemez diye bir yazı okumuş. Buna çok büyük bir tepki verdi. 'Nasıl protezliler dans edemez' diye tepkisini dile getirdi. Daha sonra internette okuduğu yazıya kızım cevap yazdı. 'Neden böyle bir şey yazıyorsunuz. Protez kullanan insanlar var. Onları neden hayata küstürüyorsunuz. Onlar da dans edebilir' yazdı. Bazı dans akademileri kızımı prozez kullanması sebebiyle kabul etmedi. En son olarak Manisa
Dans Akademisi'ne geldik. Bizi kabul edebileceklerini söylediler. Bunları duyunca hem kızım hem ben çok mutlu olduk. Şimdi 1 aydır kızımla birlikte dans öğreniyoruz" diye konuştu. Dans eğitmeni Volkan Doğan ise, "Samira ile dans etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü kendisi dans ederken yaşadığı mutluluğu bize yansıtıyor" diye konuştu.