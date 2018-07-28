Genç teğmenlere Yıldırım’dan öğüt

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Meclis Başkanı seçildikten sonra ilk kez İzmir
'e gelen Binali Yıldırım'ı, Adnan Menderes Havaalanı'nda yoğun bir kalabalık karşıladı. VIP salonunu dolduran binlerce keişiye hitap eden TBMM Başkanı Yıldırım, "Yine birlikteyiz. İzmir bizi her zaman bağrına bastı. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. İzmir bizi milletvekili yaptı yetmedi bakan, yetmedi başbakan yaptı. Şimdi de Gazi Millet Meclisi'nin başkanı yaptınız. İzmir'in bütün güzel insanları ile gurur duyuyoruz. Sizlerin bu sevgisini bugüne kadar karşılıksız bırakmadık bundan sonra da bırakmayacağız. Biliyorsunuz, 24 Haziran'da bir seçim gerçekleştirdik. Özelikle milletin adamı cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçtiğiniz için verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum" dedi.
ARANIZDA YAŞATMAYIN
İzmir ve İzmirliler'in geleceği için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirten Binali Yıldırım, ardından Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu 27. Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi ve Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Mezun olacak teğmenlere seslenen Yıldırım, "TSK, 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatansever, yurdunu seven subay ve askerleriyle o gece aklını kiraya vermiş, asker kılığındaki teröristlere hak ettiği karşılığı verecek alçak hain darbe girişimini bastırdı. O gün halkın gücü, tankın gücünü yendi. O gün ay yıldızlı bayrak inmedi, ezanlar dinmedi. O gece Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin kararlılığı ve milletimizin cesaretiyle alçak FETÖ hak ettiği cezayı almıştır. Milli değerlerimizi ve kutsal inançlarımızı kullanarak ülkemize ve milletimize zarar vermeye çalışan dış mihrakların maşası terör mensuplarını asla aranıza sokmayın, onları aranızda yaşatmayın" öğütlerinde bulundu. Ardından dereceye giren teğmenlere ödüllerini verildi.i. Mezuniyet töreni, kursu başarıyla tamamlayan bin 943 teğmenin geçişiyle sona erdi.