Göz-Göz’e kötü haber

Transfer döneminde son olarak Galatasaray'dan kanat oyuncusu Yasin Öztekin'le sözleşme imzalayan ve dünyaca ünlü golcü Mario Gomez'in peşinde olan Göztepe'ye Bursasporlu stoper Titi ve Deportivolu orta saha Borges'te kötü haberler geldi. Her iki futbolcuyla anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Bursaspor'un Titi için yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle zora düştü. Yeşil-beyazlılarla kıran kırana pazarlığa devam eden Başkan Mehmet Sepil'in alternatif stoperlere de yöneldiği ifade edildi. Titi'den yaşanan belirsizlik yüzünden Göztepe'nin rotasını Avrupa'ya çevirdiği bildirildi. Sarı-kırmızılıların İzmir
'e getirmeye hazırlandığı Kosta Rikalı orta saha Celso Borges ise Deportivo La Coruna ile idmanlara başladı. Perşembe günü Deportivo'nun kampına katılan deneyimli futbolcunun salonda çalıştığı kaydedildi. Deportivo La Coruna Sportif Direktörü Carmelo del Pozo İspanyol medyasına yaptığı açıklamada, Borges'in geç de olsa takıma dahil olduğunu söyledi. Pozo, "Borges dünya çapında bir oyuncu. Kendisi için gelen teklifler var. Ancak şu an bizim yanımızda" diye konuştu.
KOMŞUYU UNUTMADI
Sezon hazırlıklarına Hollanda'da devam eden sarı-kırmızılı ekip, hazırlık maçında Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Hollanda'nın Arnhem bölgesinde oynanan maça İzmir ekibi, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında yaşanan yangın felaketi nedeniyle üzerinde Yunanca "Geçmiş olsun komşu" yazılı pankartla çıktı. Karşılaşmanın 14. dakikasında Olympiakos, Lazaros'un golüyle 1-0 öne geçti. Müsabaka Olympiakos'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.