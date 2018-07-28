İzmir Emniyeti’nde tayinler belli oldu

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Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kurmaylarıyla hazırladığı kent içi tayinlerle birçok ilçe ve şube müdürünün görev yerini değiştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 2'inci, 3'üncü ve 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürleri'nin yeni tayin yerleri İzmir
Valisi Erol Ayyıldız'ın onayıyla belirlendi. Seda Okur'u yaklaşık 19 ay önce Türkiye'nin tek kadın Asayiş Şube Müdürü olarak atayan Hüseyin Aşkın, görevinde büyük bir başarı gösterdiği için değişiklik yapmadı. Okur, önümüzdeki dönemde de Asayiş Şube Müdürü olarak görevine devam edecek. Okur'a Asayiş Şube Müdürlüğü'nde Yardımcıları Mehmet Balıkçıoğlu, Vedat Yaylalı ve Recai Güvenateş eşlik edecek. Aşkın ekip arkadaşlarını belirlerken yine kadın polis şeflerine önemli görevler verdi. Çocuk Şube Müdürü olarak görev yapan Gülden Türkal, Bornova İlçe Emniyet Müdürü, Narkotik Şube MüdürYardımcısı Zeynep Erdoğan Derse, Çocuk Şube Müdürü, Serap Arslan Trafik Tescil Şube Müdürü, Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü Meliha Yılmaz, Bütçe Şube Müdürü Gülden Demiral, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Evren Elif İpek oldu. Süheyda Tuğbay Balçova İlçe Emniyet Müdürü ve Gülcan Coşkun da Foça İlçe Emniyet Müdürü olarak görevini sürdürecek. Hüseyin Aşkın'ın hazırladığı listeyi Vali Ayyıldız onaylayınca, atanan isimler yeni görevlerine başladı.