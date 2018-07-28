Lebip Timor: Aklın yolu Göztepe

Göztepe
, gerek teknik adam seçiminde, gerekse futbolcu seçimlerindeki tercihleriyle eleştiriler alsa da, akıllı işler yapıyor. Bayram Bektaş tercihini tartışmam bile. Başarıya susamış, altyapısı sağlam ve üst düzey hocalarla çalışmış bir teknik adamı getirdiler başa. Futbolcu seçimlerinde de öyle. Yüksekten uçmadıkları gibi, yere de sağlam adımlarla basıyorlar. Yeni stat inşaatı da hızla yükseliyor. Başkan Mehmet Sepil, geldiği günden bu yana kısa dönemde büyük işer yaptı. İddialı söylemler yerine, yapılabilir işlerin sözünü verdi. Sadece sportif anlamda değil, Fair-Play anlamında da zirve yaptılar. Hollanda kampında Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşısına Atina yangınından dolayı "Geçmiş olsun komşu"
pankartı ile çıkmaları sadece İzmir ve Ege'de değil tüm Avrupa'da konuşuldu. Hangi pencereden bakarsanız bakın, her geçen gün büyüyen ve yükselen bir takım portresi duruyor karşınızda. Ekonomik anlamda da sorun yaşamayan ender kulüplerimizden birisi oldular. Başkanın aklı, sağduyusu, fair-play duruşu bize de haklı olarak "Aklın yolu Göztepe"
' başlığını yazdırdı.
Hem keyif veriyorlar hem de heyecan. Daha ne olsun.