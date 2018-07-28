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Susic: Oyuncu kalitesi önemli

Akhisarspor’un hazırlık kampında oynadığı maçlardaki futbolundan memnun olan teknik direktör Saffet Susic, “Sistem benim için önemli değil. Önemli olan futbolcularımın kalitesi ve kapasitesidir” dedi

Giriş Tarihi: 28.7.2018
Susic: Oyuncu kalitesi önemli
YENI sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Akhisarspor'un teknik direktörü Saffet Susic yeni sezona dair önemli açıklamarda bulundu. Avusturya'da oynanan hazırlık karşılaşmalarından Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya 2-1 mağlup olup İngiltere Premier Ligi takımı Leicester City'le golsüz berabere kalan takımının iyi yolda olduğunu anlatan Susic, "Özel maçlarda çok iyi sinyaller aldım. Özellikle Leicester sınavında istediklerimizi sahaya yansıttık. Ben kendi futbol anlayışıma göre 4-2-3-1 veya 4-3-3 gibi sistemlere çok önem vermiyorum. Benim için önemli olan futbolcularımın kalitesi ve kapasitesidir" dedi.

ÖNEMLI OLAN SÜPER LIG
Akhisarspor'un Süper Lig'de kendini kanıtladığını ifade eden Boşnak çalıştırıcı, "Kulübümüz ligde 7. sezonuna girecek. Akhisarspor yönetimi, halkı ve taraftarları ile Süper Lig'de kendini göstermiş bir takım. Ofansif düşünerek elimdeki kadro ile 'sonuca nasıl giderim' diye düşünen felsefeye sahibim" diye konuştu. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'la 5 Ağustos'ta Süper Kupa finaline çıkacaklarını hatırlatan Susic, "Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi maçları elbette çok önemli. Ancak 34 haftalık lig maratonu benim için ilk planda. Yeni sezonda güçlü yönetimimiz, taraftarlarımız ve kadromuzla birlikte ile olumlu bir sezon geçirmek tek amacımızdır" diye konuştu.
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Susic: Oyuncu kalitesi önemli
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