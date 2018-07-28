Uber problemi denetimle aşıldı

TÜRKIYE
Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili Celil Anık, Uber
ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Özel araç sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'in Türkiye'de özellikle taksici esnafını olumsuz etkilediğini söyleyen Anık, "Bazı çevrelerin taksi şoförlerini kavgacı göstererek Uber taşımacılığını gündeme getirmek istiyor. Vatandaşların Uber taşımacılığının yasal olmadığını biliyor. Ancak onlar da kaliteli hizmet alma beklentisi içinde. .Federasyon olarak taksici esnafının eğitimlerine çok önem verdiklerini, kaliteli hizmet sunmak için var güçümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.i. "Kendi içimizde iç denetim ve eğitime önümüzdeki aylarda başlıyoruz" diyen Anık, "Genel davranış, müşteriye iyi davranma, yani kaliteli hizmet vermemiz lazım. Kendimize çeki düzen vermezsek biz müşteri memnuniyetini sağlayamazsak bu bizim aleyhimize olur. Elimizi taşın altına koyduk. Önümüzdeki 6 aylık süreçte Türkiye'de taksi konusunda çok şeyin değişeceğini iddia ediyorum. Denetimlerle çok şey değişti, tamamen bir başı boşluk vardı. İsteyen istediğini yapıyordu. Artık bu iş bir düzen altına alındı. Ben yüzde 80'ler seviyesinde bu işin önlendiğini ifade ediyorum" dedi.