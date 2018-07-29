Binali Yıldırım okula geri döndü

Programı kapsamında cuma günü İzmir
'e gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM
) Başkanı Binali Yıldırım
, Balçova'daki bir otelde yeni görevi için tebrikleri kabul etti. Yıldırım, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 36. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra AK Parti İzmir milletvekilleri ve DEÜ mezunlarının katıldığı programda törenin sürprizi TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan geldi.
ÖĞRENMENIN YAŞI YOK
Hükümet tarafından çıkarılan öğrenci affından yararlanan Yıldırım, devamsızlık nedeniyle atıldığı Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi İnşaatı Yüksek Lisans Bölümü'nde sürdürdüğü eğitim hayatına geri döndü. Öğrenci kimlik kartını DEÜ Rektörü Nükhet Hotar
'ın elinden alan Yıldırım, "Öğrenmenin yaşı yok diyorum. Yıl, zannediyorum 1979. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa Fakültesi. Mezun olduktan sonra hem çalışıp hem de yüksek lisans yapmaya karar verdik. O ara DEÜ, yüksek lisans programı açmıştı. O programın sınavlarına girdik. Kazandık. Kaydımızı yaptık. Ancak kısa bir süre sonra İstanbul Teknik de sınav açmıştı, onu da kazandık. İstanbul'da oturduğumuzdan İzmir'deki yüksek lisans öğrenciliğine devam edemedik. Devamsızlıktan atıldık. Şimdi çıkardığımız aftan dolayı tekrar dönme imkanı bulduk" dedi. öte yandan Yıldırım, DEÜ Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın hem akademik hem siyasi tecrübesiyle üniversiteye çok şeyler katacağına inandığını söyledi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise, "Üniversitemizin standartlarını, eğitim kalitesini, araştırma altyapısını güçlendirereceğiz. Artık sesi daha çok çıkan bir üniversite olacağız" diye konuştu.