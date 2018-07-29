Eski eşini sokak ortasında bıçakladı

İZMIR'IN Bornova İlçesi'ndemeydana gelen olayda bir şirkette özel güvenlik olarak çalışan E.Ç, Çamdibi semtinde kadın arkadaşıyla alışverişten dönen eski eşi D.Ş'nin önünü keserek tartıştı. Eski eşine "Seni bir daha buralarda görmeyeceğim demedim mi?" dediği öne sürülen E.Ç, D.Ş'yi defalarca bıçaklayarak kaçtı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan D.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından İzmir
Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.