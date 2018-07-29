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Folkart’tan ’e bir yatırım daha

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Folkart’tan İzmir’e bir yatırım daha
FOLKART Yapı, 850 milyon liralık yatırım değeriyle, adını en parlak yıldız Vega'dan alan sini, 'in en merkezi noktasında, Alsancak ile Halkapınar arasında, İzmir Körfezi'nin tam karşısında, her noktasından panoramik körfez manzarasına sahip bir konumlanma ile hayata geçiriyor. 834 konut ve rezidans ile 57 ticari alanı barındarındıran yeni proje, şehrin en iddialı ve en parlak projesi olarak adlandırılırken, Folkart Vega'nın, 21 Eylül 2018 tarihinde lansmana çıkacağı bildirildi. Şehrin kalbinde, yenilikçi bir mimari anlayışla tasarlanan proje, tüm noktalarından denizi kucaklayacak şekilde konumlandırıldı. Vega'nın müşterilerin beklentilerine göre tasarlanan, yaşam kalitesini ileriye taşıyacak yeni bir dünyanın simgesi olduğunu belirten Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Yıllardır yaptığımız yatırımlar, güzel İzmir ile bütünleşirken, yeni projemiz yine İzmir'e yeni bir güzellik katarak, İzmir'de yeni bir yıldız yaratacak. Yatırım kararlılığını sürdüren Folkart'ın bu yeni projesinin, tüm yatırımcılar için de, yeni ve kaçırılmaz bir fırsat olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
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Folkart’tan İzmir’e bir yatırım daha
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