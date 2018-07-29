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Genelkurmay Başkanı birlikleri denetledi

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Genelkurmay Başkanı birlikleri denetledi
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı Pilotaj Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, faaliyetler bölümünde yer alan açıklamada, Orgeneral Güler'in, 'deki temasları kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Çiğli'de bulunan 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı Pilotaj Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne iştirak ettiği bildirildi. Açıklamada, söz konusu mezuniyet töreninin, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ilk defa gerçekleşmesi itibarıyla ayrı önem arz ettiğine dikkat çekilerek, "Eğitimleri başarıyla tamamlayarak brövelerini takan genç kartallar, mavi göklerde kendilerine verilecek görevleri ifa etmek üzere filo komutanlıklarına uğurlanmışlardır" ifadesi kullanıldı. Öte yandan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile İzmir'de inceleme ve denetlemelerde bulundu.
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Genelkurmay Başkanı birlikleri denetledi
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