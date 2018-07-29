Kore Gazisi 66 yıldır günlüklerini saklıyor

İZMIR Bornova'da "Gazi" adını verdiği apartmanda yaşayan 88 yaşındaki Kore gazisi Rahmi Günay, savaş yıllarında anılarını yazdığı günlükleri 66 yıldan bu yana özenle muhafaza ediyor. 1951 yılında vatani görevini yapmak için Bergama'daki muharebe alayına katıldıktan bir yıl sonra Kore Savaşı'na gönderildi. Askerliğini çavuş olarak yapan Günay, İzmir
'den gemi ile yola çıkmadan önce aldığı defterlere Güney Kore'de kaldığı dönemde yaşadıklarını yazdı. Gazi Günay, Türk askerinin savaşta gösterdiği kahramanlıkları yazdığı ve zaman zaman okuduğu günlüklerini başucunda tutuyor.