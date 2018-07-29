Kurum’dan imar barışı uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği İzmir
'de ilk olarak Vali Erol Ayyıldız
'ı ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Kurum, kentteki problemlerin çözümü noktasında görüşmeler yapmak üzere geldiğini ifade etti. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile birlikte yeni dönemde kurumların daha etkin ve hızlı hareket etmesi ile kararların daha hızlı alınacağına işaret etti.imar barışı ile ilgili belediye başkanlarına uyarılarda bulunan Bakan Kurum, "İmar barışı ile ilgili denetimleri yapıyoruz, şunu çok net söylemek istiyorum imar barışı yeni kaçak yapı yapma kanunu değildir. Dolayısıyla buradan bütün belediye başkanlarınıza duyuruyorum kesinlikle yeni bina yapılmaması noktasında hassasiyetlerini göstermelerini kendilerinden rica ediyorum. Yeni yapılan yapılarla ilgili kanuni işlem neyse gereğini yapacağız" dedi.
KOCAOĞLUNA ZIYARET
Millet bahçesi projesini İzmir'de de hayata geçireceklerini belirten Bakan Kurum, valilik ziyaretinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu
'nu ziyaret etti. Kurum, İzmir'in altyapı, feribot ve kıyı ile ilgili problemlerinin çözüme kavuşturulması gerektiğini aktararak, yargı sürecinde olan katı atık sisteminin hizmete girmesi için davadaki gerekçelerin bir an önce giderilerek sistemin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.