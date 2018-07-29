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Umuda yolculuk artış gösteriyor

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Umuda yolculuk artış gösteriyor
DAHA iyi bir yaşam ümidiyle yasa dışı yollardan Avrupa'ya "umuda yolculuğa" çıkan düzensiz göçmenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 60 arttı. başta olmak üzere ve 'de yakalanan düzensiz göçmenlerin sayısı yılın 7 ayında 14 bin 470 oldu. İç karışıklık, ekonomik ve siyasi belirsizlikler gibi nedenlerle ülkelerini terk ederek Avrupa'da daha iyi bir yaşam ümidiyle yolculuğa çıkan düzensiz göçmenlerin çoğunluğu Ege Denizi'ni tercih ediyor. Yunan adalarından Midilli'nin 5, Sakız'ın 4.2, Sisam'ın 1, Sömbeki'nin 3.8, İstanköy'ün 3, Rodos'un 10 deniz mili gibi kısa mesafelerde olması düzensiz göçmenlerin Ege Denizi'ni tercih etmesinin başlıca nedeni gösteriliyor. Bu yılın 7 ayında yakalanan 14 bin 470 düzensiz göçmenin 13 bin 336'sı da Ege Denizi'nde yakalandı. Bindikleri farklı deniz araçlarıyla ölümü göze alarak yolculuğa çıkan ve 2015'te zirve yapan düzensiz göçmen sayısı, 2016'dan itibaren gerileme gösterse de 2018'de bir önceki yıla göre yine artışa geçti. Geçen yılın ilk 7 ayında 9 bin 152 düzensiz göçmen yakalanırken, 2018'in aynı döneminde yaklaşık yüzde 60'lık artışla sayı 14 bin 470 olarak kayıtlara geçti.
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Umuda yolculuk artış gösteriyor
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