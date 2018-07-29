Yanan fabrikada 15 milyon lira zarar

İZMIR'IN Buca ilçesi'ne bağlı Karacaağaç Mahallesi Yolüstü Sokağı'nda mobilya ve yatak üretimi yapan fabrikada, geçtiğimiz akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın
çıktı. Yanıcı maddeler nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Ekipler, yaklaşık 20 araçla yangına müdahale etti. Havadan da görüntülenen yangında, fabrika kullanılmaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmaması ise teselli kaynağı oldu. 100 kişinin çalıştığı fabrikada 15-20 milyon lira arasında maddi zarar oluştuğunu belirten şirketin ortaklarından Fuat Topaloğlu, "Önemli olan maddi zarar değil, çalışanlarımızın sağlığı. Çok şükür ki bir tek çalışanımıza zarar gelmedi" diye konuştu.