Zeliş öğretmen, öğrencileriyle meyve yetiştirecek

İZMIRLI 34 yaşındaki idealist öğretmen Zeliş Kurt
, geliştirdiği projelerle hem çocukların, hem kadın velilerin hayatına dokunuyor. Menemen'deki köy okulu Haykıran Adem Saatçi İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Zeliş Kurt, yeni öğrenim döneminde kısıtlı imkanlarla eğitimlerine devam eden öğrencileriyle birlikte okul bahçesinde tarımsal üretim başlatacak. Okul bahçesinin bir bölümünde ürün yetiştirmek için kolları sıvayan Zeliş öğretmen, elde edilen gelirle de köyde yaşayan çocukların sosyal ve bilişsel gelişimine katkı sağlayacak. Zeliş öğretmen, "Bence her köy okulunun bir finans kaynağı olmalı. Turşu yapılıp satılabilir, zeytinyağı üretip satabiliriz. Bu planımı uygulamaya geçirmek istiyorum. Okul bahçesine zeytin ve meyve fidanları dikip hemen ürün elde etmek istiyoruz. Okulun bahçesi kocaman, bunu değerlendireceğiz. Üretimi hemen paraya çevirebiliriz. Elde edilen gelirle okula tiyatro grubu çağırabiliriz, büyükşehirlere gezi düzenleyebiliriz. Velilerim beni destekliyor. Yazın dinlenmiyor, sponsor peşinde koşuyorum" dedi.