Altay’da Kappel iddialı

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Toto 1. Lig'de son 2 sezonda Denizlispor forması giyen Altay
'ın yeni transferlerinden sağ kanat Leandro Kappel, siyah-beyazlı kulüpte yıldızını partalacağına inandığını vurguladı. Altay'a geldiği ilk günden bu yana kulübün büyüklüğünü hissettiğini anlatan Kappel, "Altay'ı çok bilmiyordum ancak bana kulübün büyük bir tarihe sahip olduğunu anlatmışlardı. Bunu gelince gördüm. Burası benim için büyük bir fırsat. O yüzden hiç tereddüt etmeden imza attım. Türkiye'deki futbola alıştım. Burada son dakikaya kadar savaşmanız gerekiyor. Lige iyi başlayacağımızı ve iyi bitireceğimizi, iddialı bir takım olduğumuzu düşünüyorum" dedi.