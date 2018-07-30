Aslan provası

Spor Toto Süper Lig
ekiplerinden Akhisarspor, Avusturya
kampındaki üçüncü hazırlık maçında ilk galibiyetini aldı. Kampta ilk olarak Lokomtif Moskova'ya 2-1 yenilen, daha sonra Leicester City ile 0-0 berabere kalan Akigo, bu kez Al Duhail Qatar takımını 2-0 mağlup ederek moral buldu. Area Villach Stadı'nda oynanan müsabakada yeşil-siyahlıların gollerini 37. dakikada Bilal Kısa
, 75. dakikada ise Elvis Manu kaydetti. Maçı Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel de izledi. Akhisarspor'un teknik direktörü Saffet Susic yeni sezona dair önemli açıklamarda bulundu. Akhisarspor'un Süper Lig'de kendini kanıtladığını ifade eden Boşnak çalıştırıcı, "Kulübümüz ligde 7'nci sezonuna girecek. Akhisarspor yönetimi, halkı ve taraftarları ile Süper Lig'de kendini göstermiş bir takım. Ofansif düşünerek elimdeki kadro ile 'sonuca nasıl giderim' diye düşünen felsefeye sahibim" diye konuştu.
TEMKİNLİ KONUŞTU
Süper Lig şampiyonu Galatasaray
'la 5 Ağustos'ta Süper Kupa
finaline çıkacaklarını hatırlatan Susic sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Süper Kupa ve UEFA
Avrupa Ligi maçları elbette çok önemli. Ancak 34 haftalık lig maratonu benim için ilk planda. Yeni sezonda güçlü yönetimimiz, taraftarlarımız ve kadromuzla birlikte ile olumlu bir sezon geçirmek tek amacımızdır."