Buca kaynaklar’da dijital detoks

BUGÜN NELER OLDU

BucaBelediyesi'nin Radyo Romantik Türk işbirliğiyle bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği, teknolojik hiçbir cihazın alınmadığı Teknolojik Uyku Festivali'nde bir araya gelen 400 katılımcı 48 saat boyunca teknolojiyi uykuya yatırıp, dijital detoks yaptı. Her şeyin ücretsiz olduğu festivalde geleneksel oyunları oynayıp, yüz yüze iletişim kurarak yepyeni dostluklara yelken açan katılımcılar, festivalden unutulmaz tecrübelerle döndü. Şanslı katılımcıların kimi Kaynaklar'ın oksijen deposu ağaçlarının gölgesinde, dinlenmeye çekilip kitaplarıyla kucaklaşırken, kimi yeni dostluklar için oyun alanına koştu. Gelişen teknoloji ile boyut değiştiren oyun anlayışında da geçmişe yolculuk yapıldı festivalde. Yakan top, voleybol, ip çekme, yumurta taşıma, çuval ve karpuz yeme yarışları gibi unutulmaya yüz tutan oyunlar renkli görüntülerin ve mutlu yüzlerin sahnesi oldu.