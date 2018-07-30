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“Cehennem Kapısı” ziyaretçiye açılıyor

Giriş Tarihi: 30.7.2018
“Cehennem Kapısı” ziyaretçiye açılıyor
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hierapolis Antik Kenti'nde 5 yıl önce arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan Plütonyum'un (Cehennem Kapısı), restorasyonların tamamlanmasının ardından eylül ayında ziyarete açılması planlanıyor. Müze Müdürü Hasan Hüseyin Baysal, "Burası çok özel bir yer, traverteni, suyu ve tarihi ile dünyada başka örneği yok. Gizemi bilimsel olarak çözüldü. Böylece Plütonyum, ziyaretçiler açısından ciddi bir görünüm arz edecek. Hem bilim dünyası ve hem de turizm açısından Pamukkale için ciddi bir gelişme olacak" dedi.
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“Cehennem Kapısı” ziyaretçiye açılıyor
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