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Hem öğreniyorlar hem de eğleniyorlar

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Hem öğreniyorlar hem de eğleniyorlar
'de Kemalpaşa Belediyesi hizmetindeki Bilgievleri, yaz döneminde adeta çocukların akınına uğruyor. Okulların kapanmasıyla birlikte Bilgievi Yaz Okulları'ndan yararlanan bin 500 üzerindeki öğrenci, yaz etkinlikleri sayesinde vakitlerini hem eğlenerek, hem de öğrenerek geçiriyor. Kur'an eğitiminden havuz etkinliklerine, gençlik kamplarından, sosyal kültürel gezilere, eğlenceli oyunlara kadar geniş bir yelpazede hazırlanan programda ayrıca, el sanatları, tasarım, yarışmalar, turnuvalar, satranç ve zeka oyunları gibi birbirinden eğitici faaliyetlere yer verildi.
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