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’de koku kabusu

Kentin birçok ilçesinde duyulan ve rüzgarın etkisiyle şehre yayılan kötü koku, vatandaşları ve esnafı rahatsız etti

Giriş Tarihi: 30.7.2018
İzmir’de koku kabusu
'in Çiğli İlçesi'nde bulunan arıtma tesisinin yakınındaki otluk ve bataklık alanda çıkan yangının neden olduğu kötü koku, İzmir'e yayıldı. Sasalı Merkez Mahallesi'nde bulunan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin yakınındaki otluk ve bataklık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Daha sonra rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılan kötü koku, tüm kenti sararken bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bostanlı'da restoran işletmecisi Ahmet Akalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kokunun öğlen saatlerinde başladığını söyledi. Konuyla ilgili kimden yardım isteyeceklerini bilmediklerini belirten Akalan, "Gün içinde bir müşterimiz kokudan rahatsız oldu. Biz de rahatsız olduk. Tüm çevreye yayılmış koku. Kime nasıl başvuracağımızı bilemiyoruz. Şu an bile kokuyor. Esnaf olarak mağdur oluyoruz" dedi.
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İzmir’de koku kabusu
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