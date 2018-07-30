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kaptanlığında e-ticaret tam yol ileri

Giriş Tarihi: 30.7.2018
İZTO kaptanlığında e-ticaret tam yol ileri
Dünya sanayi devlerini alt ederek milyar dolarlık değerlere ulaşan e-ticarette 'i yıldız yapmak isteyen İzmir Ticaret Odası (), Google'dan Facebook'a sektörün uzmanlarını buluşturduğu toplantının ardından yeni atılımlara hazırlanıyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği ile bu toplantıları gelenekselleştirmek isteyen İZTO, son yıllarda İzmir'e göç eden beyaz yakalıların çalıştığı şirketlerin merkezlerini de kente getirmeye talip olduğunu gösterdi. İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, "Biz sadece beyaz yakalıları değil, onların şirketlerini de kentimizde istiyoruz. Odamızda hali hazırda e-ticaret yapan 344 üyenin güçlendirilmesi ve artırılması da bir başka önemli gündemimiz" dedi.
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İZTO kaptanlığında e-ticaret tam yol ileri
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