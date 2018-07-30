Kamudaki şoförlere destek

BUGÜN NELER OLDU

EgeBölgesi Trafik Şoförleri Kazaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, üyelerinin kullandıkları kamu araçlarıyla yaptıkları kazalarda, araçlarındaki hasar bedelini, maddi ve manevi tazminatlar ve idari para cezalarını, dava masraflarını yüzde 95 oranında karşılayarak bir koruma kalkanı sağlıyor. Kendisi de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde şoför olarak görev yapan derneğin başkan yardımcısı Hayrettin Kütük, tüm bunlara ek olarak üyelerinin vefatında 2 bin TL, eş çocuk vefatında 1500 TL, tutuklu yardımı olarak 1600 TL ödendiğini, üyelerinin asli kusurundan dolayı cezaevine düşmesi durumunda her ay 1 asgari net ücret tutarı da hesabına yatırılması gibi uygulamalarının olduğunu söyledi.