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Konak’ta komşuların kedi kavgası

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Konak’ta komşuların kedi kavgası
'in Konak İlçesi'nde hayvansever Gülhan Şenözhür (42), sokakta beslediği kedilerin su kaplarını çöpe atan kişilere yönelik yola 'Hayvanları elleme' diye yazınca, komşularıyla arasında gerginlik yaşandı. Kedileri beslemesini istemeyen yan apartmanda oturan iki komşusundan S.D'nin kendisine küfrettiğini ve tehditte bulunduğunu, T.K'nın ise kendileri zehirleyeceğini söylediğini öne süren Şenözhür, polise şikayette bulundu. Hayvanlar konusunda sınırının bulunmadığını vurgulayan Şenözhür, onların kendisi için ayrı bir değeri olduğunu, çünkü dertlerini anlatamadıklarını söyledi.
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Konak’ta komşuların kedi kavgası
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