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’den li iş kadınlarına destek

Giriş Tarihi: 30.7.2018
KOSGEB’den İzmirli iş kadınlarına destek
İş Kadınları Derneği üyeleri desteklerinden daha fazla yararlanacak. ile KOSGEB İzmir Güney Müdürlüğü arasındaki işbirliği, eğitim desteği ile devam edecek. KOSGEB Güney Müdürü Mustafa Çanakçı'yı ziyaret eden İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter ve Dernek üyeleri, yapacakları projeler için bilgi aldı. Birçok proje yürüttüklerini, KOSGEB'den de üyeleri için destek ve bilgi almanın son derece önemli olduğuna dikkat çeken Serter, "Ayakları üzerinde duran her kadın, hem ekonomiye hem de toplumsal hayata dahil olmuş birer kaledir" diye konuştu.
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KOSGEB’den İzmirli iş kadınlarına destek
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