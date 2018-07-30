KOSGEB’den İzmirli iş kadınlarına destek

İzmir
İş Kadınları Derneği üyeleri KOSGEB
desteklerinden daha fazla yararlanacak. İZİKAD
ile KOSGEB İzmir Güney Müdürlüğü arasındaki işbirliği, eğitim desteği ile devam edecek. KOSGEB Güney Müdürü Mustafa Çanakçı'yı ziyaret eden İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter ve Dernek üyeleri, yapacakları projeler için bilgi aldı. Birçok proje yürüttüklerini, KOSGEB'den de üyeleri için destek ve bilgi almanın son derece önemli olduğuna dikkat çeken Serter, "Ayakları üzerinde duran her kadın, hem ekonomiye hem de toplumsal hayata dahil olmuş birer kaledir" diye konuştu.