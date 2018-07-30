Mbamba iki ay yok

Spor
Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da Kibong Mbamba şoku yaşanıyor. Kamerunlu orta saha oyuncusu, Yeşil-siyahlıların Bolu
kampında Süper Lig
temsilcisi Alanyaspor'a 2-0 yenildiği hazırlık maçında sakatlanmıştı. Ankaragücü'nden transfer edilen Mbamba bileğinin dönmesi nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlk kontrollerde durumu iyi olmadığı belirtilen Kamerunlu futbolcu konusunda teknik direktör Osman Özköylü
, "Bu sakatlık nedeniyle çok üzgünüz. Mbamba muhtemelen iki ay aramızda olamayacak" dedi.