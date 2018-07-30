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Mbamba iki ay yok

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Mbamba iki ay yok
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da Kibong Mbamba şoku yaşanıyor. Kamerunlu orta saha oyuncusu, Yeşil-siyahlıların kampında temsilcisi Alanyaspor'a 2-0 yenildiği hazırlık maçında sakatlanmıştı. Ankaragücü'nden transfer edilen Mbamba bileğinin dönmesi nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlk kontrollerde durumu iyi olmadığı belirtilen Kamerunlu futbolcu konusunda teknik direktör , "Bu sakatlık nedeniyle çok üzgünüz. Mbamba muhtemelen iki ay aramızda olamayacak" dedi.
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Mbamba iki ay yok
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