Şelale değil Konak

İzmir Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon (İZSU
) İdaresi'ne ait Konak ilçesindeki ana su borusu patladı. Fışkıran su yaklaşık 30 metreye kadar yükselirken, 3 işyerinde tazyikli su nedeniyle küçük çaplı zarar oluştu. Olay, dün saat 07.00 sıralarında, Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İZSU Genel Müdürlüğü'ne 100 metre mesafedeki İZSU'ya ait ana su borusu, bilinmeyen bir nedenle patladı. Tazyikli su, yaklaşık 30 metre yüksekliğe kadar fışkırdı. Çevredeki 3 işyeri, tazyikli su nedeniyle küçük çaplı zarar gördü. Daha önce de aynı bölgede ufak çaplı su kaçaklarının olduğunu ifade eden vatandaşlar, su basan bulvarda yolun karşısına geçmekte zorlandı. Hattan çıkan tazyikli su sokağa döküldü. Borudan fışkıran su zaman zaman 8 katlı apartman yüksekliğine ulaştı. Cumhuriyet Bulvarı'nın bir kısmı sular altında kaldı. Bazı vatandaşlar, fışkıran su önünde özçekim yaptı. Bazıları da yaklaşık 1 saat olaya müdahale edilmediğini söyleyip tepki gösterdi. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla su kesildi. Yola dolan sular çekilmeye başlarken, ekiplerin çalışması devam etti. Ocak ayında suya yüzde 10 zam yapan İZSU Genel Müdürlüğü, bu orana 1 Ağustos'ta geçerli olmak üzere yüzde 5 daha eklemişti. Ayrıca İZSU, il genelinde kazıyıp kapatmadığı çukurlar yüzünden de büyük tepki çekmeye devam ediyor.