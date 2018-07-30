Seri hırsızı üzerindeki kışlık kıyafet yakalattı Bir taksiyi durduran polis, müşterinin sıcak havada kışlık kapüşonlu kıyafet giymesi üzerine üstünü aradı. Üstünden altın ve kurbağacık anahtar çıkan zanlının azılı hırsız olduğu ortaya çıktı





POLİS TAKİBE ALDI

20 Temmuz günü sabah saatlerinde Özkanlar semtinde yine bir apartman dairesine kapüşonlu sweatshirt ile giren zanlı, ziynet eşyalarını aldıktan sonra binadan çıktı. Daha sonra taksiye atlayan zanlı çaldığı ziynet eşyaları ile evine doğru yol aldı. Kadifekale semtinde taksi içerisindeki zanlıyı fark eden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri aracı durdurdu. Polis zanlıya, 'Neden bu sıcakta kapüşonlu sweatshirt giydin?' diye sordu. 'Hastayım, üşüyorum' yanıtını veren zanlıya inanmayan polis ekipleri şüphelinin üzerini aradı.



SUÇ MAKİNESİ

Yapılan aramada zanlının üzerinde son girdiği evden çaldığı müştekiye ait 9 parça altın ziynet eşyası ile 1 adet kurbağacık anahtar, 2 adet tornavida, bir adet özel yapım kapı kilit göbeğini kırmaya yarayan aparat, bir adet kapı dilini düşürmeye yarayan plastik aparat, bir adet şapka ile bir adet eldiven ele geçirildi. Zanlının yapılan kimlik kontrolünde Özkanlar'da arka arkaya ev soygunları gerçekleştiren 20 yaşındaki Demhat G. olduğu belirlendi. Demhat G'nin üzerinden çıkan ziynet eşyaları müştekiye teslim edildi. Vatandaşlar Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine zanlıyı yakalamasından dolayı teşekkür etti. Polisler tarafından Kadifekale'de gözaltına alınan Demhat G. işlemleri için Bozyaka semtindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürüldü. İfade alma işlemleri tamamlanan 20 yaşındaki zanlının 40 suçtan kaydının bulunması polisleri bile şaşırttı. Zanlı tutuklanarak cezaevine kondu. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU İzmir 'in Bayraklı ilçesinde kapı kilitlerini kırarak girdiği 12 evden toplam 150 bin liralık ziynet eşyası çalan 20 yaşındaki Demhat G'yi yaz sıcağında giydiği kışlık kıyafet yakalattı. Bayraklı ilçesi Özkanlar semtinde son bir ay içerisinde sabah saatlerinde kapı göbeği kırılarak 12 evden yaklaşık 150 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Vatandaşların durumu polis bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis ekipleri tarafından soygun gerçekleşen apartmanların güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi. Yapılan incelemede hırsızlık zanlısının kameralara yakalanmamak için yaz sıcağında kapüşonlu sweatshirt giydiği tespit edildi. Güvenlik kamera kayıtlarında başını kapüşonla kapatan zanlı ayrıca şapka takarak yüzünü göstermemeye çalıştı. Hatta bir apartmanın giriş kapısında parmak izi bırakmamak isteyen zanlının üzerindeki sweatshirtle kapıyı bile sildiği görüldü. Zanlının apartmana giriş çıkış görüntüleri saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.20 Temmuz günü sabah saatlerinde Özkanlar semtinde yine bir apartman dairesine kapüşonlu sweatshirt ile giren zanlı, ziynet eşyalarını aldıktan sonra binadan çıktı. Daha sonra taksiye atlayan zanlı çaldığı ziynet eşyaları ile evine doğru yol aldı. Kadifekale semtinde taksi içerisindeki zanlıyı fark eden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri aracı durdurdu. Polis zanlıya, 'Neden bu sıcakta kapüşonlu sweatshirt giydin?' diye sordu. 'Hastayım, üşüyorum' yanıtını veren zanlıya inanmayan polis ekipleri şüphelinin üzerini aradı.Yapılan aramada zanlının üzerinde son girdiği evden çaldığı müştekiye ait 9 parça altın ziynet eşyası ile 1 adet kurbağacık anahtar, 2 adet tornavida, bir adet özel yapım kapı kilit göbeğini kırmaya yarayan aparat, bir adet kapı dilini düşürmeye yarayan plastik aparat, bir adet şapka ile bir adet eldiven ele geçirildi. Zanlının yapılan kimlik kontrolünde Özkanlar'da arka arkaya ev soygunları gerçekleştiren 20 yaşındaki Demhat G. olduğu belirlendi. Demhat G'nin üzerinden çıkan ziynet eşyaları müştekiye teslim edildi. Vatandaşlar Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine zanlıyı yakalamasından dolayı teşekkür etti. Polisler tarafından Kadifekale'de gözaltına alınan Demhat G. işlemleri için Bozyaka semtindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürüldü. İfade alma işlemleri tamamlanan 20 yaşındaki zanlının 40 suçtan kaydının bulunması polisleri bile şaşırttı. Zanlı tutuklanarak cezaevine kondu.