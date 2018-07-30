Soma’daki çiftçilere Yağcılı Göleti müjdesi

Manisa
'nın
Soma İlçesi'nde inşaatına devam edilen Yağcılı Göleti'nin gövde dolgusu tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Yüzde 55 gerçekleşme oranına ulaşılan göletin, önümüzdeki yıl su tutacağı kaydedildi. Yağcılı Göleti ve Sulaması Projesi'nin 2019 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. Bölge üreticilerinin yüzünü güldürecek proje kapsamında, 1760 dekar verimli arazi borulu basınçlı şebeke sistemiyle sulanacak. Tarlalardaki verim ve ürün çeşitliği artacak, vatandaşın cebine 2018 yılı rakamlarıyla ortalama her yıl 2 bin 639 lira daha fazla girecek.