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’ta kadın eliyle tarihi yaşatıyorlar

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Uşak’ta kadın eliyle tarihi yaşatıyorlar
Belediyesi ile ortaklığında tarihi Uşak Halılarını canlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak adına düzenlenen 5. dönem halı dokuma kursu yapılan törenle sona erdi. Öğrenirken kazandıran, kadınlara istihdam olanağı sağlayan ve sosyal hayatlarına önemli bir katkı sunan kursların dönem mezunlarını Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve eşi Halime Cahan yalnız bırakmadı. Cahan çifti Dokur Evi'ndeki törene katılarak halıları tezgahtan ayıran makas darbelerini vurdu. Başkan Cahan, "Uşak halımızı tarihteki en üst seviyeye kadınlarımız ile çıkaracağız" dedi.
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Uşak’ta kadın eliyle tarihi yaşatıyorlar
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