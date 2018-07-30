Uzmanlardan ‘aracı’ uyarısı

Türkiye
'de İmar Barışı
için başvurular 31 Ekim'e kadar devam ediyor. Ruhsatsız yapılar, ruhsatlı olup ruhsata aykırı imalatlar, iskanlı fakat daha sonradan değişiklik ve ilaveler yapılmış yapıları kapsayan imar affı için başvurular hızla devam ederken bu işle ilgili bazı çıkarcılar da ortaya çıktı. Bazı emlakçılar ya da iş takipçilerinin imar barışı sırasında sürdürülecek tüm işlemleri tamamlama vaadiyle vatandaşlardan ücret talep ettiğini iddia eden İzmir İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı İslam Yıldırım
, imar barışından yararlanmak isteyenleri bu haksız kazanç gruplarına karşı uyardı. Yıldırım, "Bazı emlakçılar ya da iş takipçileri 'Biz size yapı kayıt belgesi alıp bütün işlemlerinizi tamamlayacağız' diyerek vatandaşları istismar ediyor. Halbuki bu işlem için herhangi bir ücret ödemeye gerek yok" dedi.