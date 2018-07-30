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Yanlışlıkla yatırılan 22 bin lirayı iade etti

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Yanlışlıkla yatırılan 22 bin lirayı iade etti
'de yaşayan Kemalpaşalı bir genç, yanlışlıkla hesabına yatan 22 bin liraya yakın ameliyat parasını iade ederek adeta insanlık dersi verdi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde geçtiğimiz günlerde yüzleri güldüren bir olay yaşandı. Geçimini fotoğrafçılık yaparak sağlayan isimli vatandaşın hesabına yanlışlıkla 21 bin 266 lira havale yapıldı. Durumu telefonu çaldığında öğrenen Keklik, "Telefonun diğer ucunda ağlayan bir ses tonuyla bayan vardı. 'Oğlum ameliyat olacak parayı yanlışlıkla sizin hesabınıza yatırdı' dedi. Bende ilk başta inanmadım ama daha sonra durumu araştırdığımda durumun gerçek olduğunu gördüm ve imza karşılığı parayı iade ettim" diye konuştu. Öte yandan konunun sosyal medyadan da paylaşılmasıyla Ufuk Keklik isimli vatandaşa onlarca tebrik ve teşekkür iletildi.
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